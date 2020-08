Operação cumpre mandados e prende oito pessoas em Santo Antônio do Tauá — Foto: Leandro Santana / Ascom PCPA

Operação Guilhotina das polícias Civil e Militar cumpriu 13 mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil prendeu oito suspeitos de participação em facções criminosas e o tráfico de drogas em Santo Antônio do Tauá, nordeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (28).

A Operação Guilhotina das polícias Civil e Militar cumpriu 13 mandados de busca e apreensão domiciliares, quatro mandados de prisão e quatro prisões em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

“A ação também visa combater outros crimes, buscando alcançar a diminuição de todos os índices de criminalidade. Cerca de 50 policiais civis das diretorias de Polícia Especializada e do Interior foram mobilizados”, destacou o delegado Temmer Khayat, titular da DPE.

A Polícia Militar participou com cerca de 30 agentes na execução da operação, com equipes do 12° Batalhão e Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), além do apoio do Canil.

Prisões

Um dos presos foi flagrado com 23 petecas de maconha e autuado por tráfico de drogas. Dois homens estavam com uma espingarda, 12 munições e uma porção de cocaína. Outro preso foi flagrado com quatro comprimidos de drogas sintéticas, um papelote de maconha, além de uma balança de precisão.

Na residência de outro suspeito foi encontrada uma arma de fogo com cinco munições. Na operação ainda foram cumpridos mandados de prisão contra dois homens pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável, respectivamente, e também contra dois suspeitos de roubo.

Por G1 PA — Belém

