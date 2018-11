Operação da ANTT fiscaliza pagamento de frete nas rodovias do Pará

Objetivo é garantir o pagamento do preço mínimo do frete estabelecido pelo governo durante a greve dos caminhoneiros, em maio deste ano.(Foto:Reprodução/BDP)

ANTT realiza uma operação nas rodovias de Belém

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciou na segunda-feira (19) uma operação nas rodovias do Pará. O objetivo é garantir o pagamento do preço mínimo do frete estabelecido pelo governo durante a greve dos caminhoneiros, em maio deste ano. A fiscalização tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal e é aprovada pelos motoristas.

As ações envolvem 11 fiscais da agência, sete policiais federais e acontecem em três pontos estratégicos do estado do Pará: posto da PRF em Benevides, na rodovia BR-316, Km 21; posto da PRF em Castanhal, na rodovia BR-316,KM 54; na saída do Porto da Vila do Conde, na Alça Viária, PA–483.

Desde a implantação da Tabela de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a fiscalização da agência, com o apoio da PRF, já realizou operações no Porto de Santos, BR-050 e em outros pontos. Já foram fiscalizados 2.992 veículos e nestas ações 385 empresas foram notificadas. A ANTT informa ainda que vai aumentar a frequência do trabalho nos corredores estratégicos de transportes do país.

