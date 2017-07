Operação da PF combate pedofilia na região Oeste e vários estados do Brasil

O combate ao crime de pedofilia é uma das metas da Polícia Federal (PF), que está cumprindo a segunda fase da Operação Glasnost, que investiga exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A Operação, que está sendo realizada desde as primeiras horas desta terça-feira (25), cumpre mandados em 51 cidades de 14 estados brasileiros.

Foram expedidos três mandados de prisão preventiva, 72 de busca e apreensão e dois de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Até às 8h50, 23 pessoas tinham sido presas, sendo 20 em flagrante e três preventivas. As preventivas foram cumpridas em Paranapanema e Guarujá, em São Paulo, e no município de Terra Santa, no oeste do Pará.

Nossa reportagem esteve na sede da Superintendência da Polícia Federal em Santarém. Uma coletiva foi dada à impressa, para esclarecer sobre a Operação Glasnost. Segundo informações do delegado Ricardo Rodrigues, a PF cumpre um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão no município de Terra Santa, mas até o momento não há informações de quem foi preso.

Fonte: RG 15/O Impacto

