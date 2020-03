Operação da PF que investiga exploração ilegal de madeira no Maranhão cumpre mandados no Pará

PF realiza operação ‘Canafístula’ em cidades do Maranhão e Pará — Foto: Divulgação/PF

Os mandados da Operação Canafístula foram cumpridos em Paragominas e Belém, nesta quarta-feira (11).

A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão no Pará para investigação de fraudes no órgão ambiental do Estado do Maranhão. Os mandados da Operação Canafístula foram cumpridos em Paragominas e Belém, nesta quarta-feira (11).

A investigação apura a aprovação irregular de Planos de Manejo Florestais em empreendimentos rurais destinados à exploração de madeira. A prática estaria sendo usada para esconder a exploração ilegal de madeira em áreas de proteção federal, aponta a investigação.

Ao todo, esquema de fraudes causou o prejuízo de R$ 33 milhões e 148 mil metros cúbicos de madeira. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, com realização de 32 interrogatórios.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...