Operação da PM aborda ponto de tráfico de drogas em Benevides

Homem foi preso em flagrante durante a operação na tarde desta sexta, 27.

Petecas e pedras brutas de cocaína foram apreendidas no local.

Uma operação da Polícia Militar abordou na tarde desta sexta-feira (27) um ponto de tráfico de drogas no município de Benevides, na região metropolitana de Belém. Um homem foi preso em flagrante no local e vai responder pelo crime de trafico de drogas.

A residência é localizada no bairro Santos Dumont, na periferia do município, e no local os policiais apreenderam mais de 150 petecas de cocaína, cinco pedras brutas da droga, três recipientes com cocaína pura em pó mais mil reais em dinheiro.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...