Operação da PM frustra tentativa de arrombamento na Graciosa Cosméticos

Uma tentativa de invasão a loja Graciosa, no Bairro Santa Luzia, foi frustrada por uma operação de ronda preventiva da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira(20). Segundo Sgto. PM Rilton que comandava a Guarnição com apoio dos CB PM Carlos e Jonathan, na ação, por volta das 02:30 Hrs da madrugada flagraram o suspeito usando um canivete para tentar abrir a lateral do vidro da porta da loja. Prenderam o elemento e conduziram para a DEPOL. Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como Rogério Robson Almeida, 35 anos. Os investigadores estão investigando para saber se o detido já participou de outros furtos ou roubos na cidade. Ao realizar diligência na casa de Rogério, onde recolheram alguns objetos, já apresentados na DEPOL para verificação da origem, sendo um notebook marca Philip de cor branca, uma bota nova estilo cowboy, uma lanterna e mais dois celulares Samsung cor preta. O suspeito deve ser indiciado e esta a disposição da justiça. Por Édio Rosa p/ Cultura FM 87.9 (foto PM)

