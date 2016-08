Operação da PM- Jovem de Novo Progresso é preso em Santarém por tráfico de drogas

Operação da PM prende trio com 3,2 kg de oxi e maconha no Bairro Maracanã em Santarém.



Rafael Souza (Foto) de Novo Progresso foi preso pela Policia Militar em Santarém.

Uma operação do Serviço Reservado da Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu dois adolescentes suspeitos de tráfico de drogas no bairro Maracanã, na tarde desta segunda-feira (29), em Santarém, oeste do Pará. Com eles, os policiais encontraram três tabletes de oxi pesando um total de 3,2 kg e 1 kg de maconha.

De acordo com o comandando da Polícia Militar, os suspeitos começaram a ser monitorados depois que o Núcleo Integrado de Operações (Niop) recebeu uma denúncia anônima informando sobre o ponto de venda de drogas.

Ainda conforme a PM, dois dos maiores são de Mato Grosso e um é natural de Santarém , mas reside em Novo Progresso. Wesley Souza de 19 anos de Alta Floresta (MT), Jeovane Aparecido Mendes, 21 anos de Alta Floresta (MT) e Rafael Souza , 18 anos de Novo Progresso. Eles tinham alugado a casa, que fica na Avenida Caritas, há aproximadamente 20 dias para a prática do crime. Um dos adolescentes apreendidos havia sido levado à Delegacia semana passada por roubo e foi liberado.

A operação contou com o apoio do Motopatrulhamento e a radiopatrulha.

