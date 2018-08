Operação da Polícia apreende mercadoria sem nota fiscal na rodovia BR 163 em Novo Progresso

(Foto:Policia Civil) – Operação conjunta da policia civil, Policia Militar e Força Nacional na BR 163 apreendeu um caminhão com mercadoria sem nota fiscal e 2 kg de mercúrio (substancia tóxica).

A Polícia Civil, através do IPC Mauro Perassoli divulgou que operação teve como objetivo reduzir o transporte ilegal de mercadoria e combater roubos de veículos. A apreensão aconteceu na rodovia BR 163 nas proximidades do aeroporto distante 9 km da cidade de Novo Progresso.

Na operação veículos foram abordados , revistados e motoristas sem documentos do veículo tiveram as CNH {Carteira Nacional de Habilitação] apreendidas.

O Investigador de Policia Civil (IPC) Mauro Perassoli, vem comandando uma serie de serviços que segundo ele é para colocar a cidade em ordem , Mauro , vem combatendo a criminalidade em uma cidade que conforme divulga para ele “é sem lei”.

A operação teve como objetivo combater a criminalidade e ilegalidade no município de Novo Progresso. O veiculo com mercadoria apreendida foi encaminhado junto com os produtos para delegacia de policia civil de Novo Progresso.

Por:Jornal Folha do Progresso

