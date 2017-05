Operação da Polícia Civil apreende peixes e raias em Itaituba e Altamira

De acordo com a PC, mais de 10 mandados de prisão foram cumpridos e outras pessoas foram presas em flagrante, além da apreensão de quatro armas.

A Polícia Civil do Pará, em parceria com o Ministério Público e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), apreendeu peixes e raias em Itaituba e Altamira, no sudoeste do Pará. Apreensões fazem parte da Operação Poseidon deflagrada na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com a PC, mais de 10 mandados de prisão foram cumpridos e outras pessoas foram presas em flagrante, além da apreensão de quatro armas.

Operação visa combater o tráfico de raias e peixes ornamentais endêmicos por uma associação criminosa interestadual. Segundo a Polícia, os peixes são capturados em Itaituba e Altamira e podem seguir por três rotas: Belém, Santarém ou Amazonas.

Esquema

Os peixes e raias podem ser comercializado por US$50 mil, no mercado internacional para fins de ornamentação e biopirataria. A Polícia ainda aponta, apossibilidade de lavagem de dinheiro, já que os valores recebidos pelos traficantes são reinvestidos.

Além da pesca predatória, os animais sofrem maus tratos. Eles são transportados em pequenos sacos, com quantidade limitada de água e oxigênio, assim muitos morrem antes de chegarem ao destino.

