Operação da Polícia Civil combate furto de energia elétrica em Santarém

Segundo informações da polícia, ao menos uma pessoa responsável por uma clínica odontológica localizada no bairro Santa Clara já foi conduzida à delegacia. O estabelecimento seria reincidente na prática do furto de energia.

Equipe da Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, comandada pelo delegado José Kleidson Castro, deflagrou operação de combate ao furto de energia elétrica na manhã desta terça-feira (16).

