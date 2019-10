Operação da Policia Civil prende dois acusados de mandar matar prefeito na cidade de Palmital no Paraná

(Foto:Reprodução)- José Airton dos Santos (Juninho- Borracheirro) foi preso em Novo Progresso, o ex-vereador “Valdivino Teodoro dos Santos” (Orli do Gela Guela) , foi preso no distrito de Caracol município de Trairão.

As prisões foram presos em cumprimento ao mandado expedido pela comarca de Laranjal no Paraná. O Crime aconteceu em 1998, a sentença saiu em Agosto de 2014.

“Delegado Vicente Gomes da Superintendente Regional do Tapajós comandou à operação”.

Operação “Occultatum”

A operação “OCCULTATUM” contou com a participação de três Delegados; Vicente Gomes da Superintendente Regional do Tapajós, João Milhomem de Trairão, Conrado Wolfring de Novo Progresso e os policiais Jhonata, Rogério e Rafael.

A Superintendência Regional da Policia Civil do Tapajós, deflagrou no final da tarde desta quarta-feira (16), a operação “Occultatum” nos municípios de Trairão e Novo Progresso, que teve como objetivo principal dar cumprimento às ordens judiciais de prisão por sentença condenatória transitada em julgado em desfavor dos irmãos “Valdivino Teodoro dos Santos” (ex-vereador), de 55 anos, morador do Distrito de Caracol, município de Trairão e ‘José Airton dos Santos’, de 42 anos, morador do município de Novo Progresso.

Os presos são acusados de serem os mandantes do homicídio do prefeito do município de Laranjal, no estado do Paraná. Vicente José da Costa, foi assassinado com vários tiros em 31 de Outubro de 1998, a sentença saiu em Agosto de 2018 condenando os dois por encomendarem o crime na chácara do prefeito assassinado. Conforme o Delegado “Vicente Gomes” [comandou a operação] da Superintendecia Regional do Tapajós, na operação foi detido outras duas pessoas e conduzidas para delegacia de policia civil – o empresário de Novo Progresso “João Maria dos Santos” (Presidente do PSL) e o servidor público “Eolando de Oliveira” – foram ouvidos e posteriormente liberados por não terem, mandado de prisão em aberto.



Entenda o Caso

Ex-vereador é condenado por mandar matar prefeito no Paraná

Crime ocorreu em outubro de 1998 em Laranjal, na região central do estado.

Condenado era irmão do vice-prefeito e crime teve razões políticas, diz MP.

O ex-vereador de Laranjal (Centro-Sul) Valdevino Teodoro dos Santos (PDT) e o seu irmão José Airton dos Santos foram condenados à prisão por envolvimento na morte, em 1998, do então prefeito da cidade, Vicente José da Costa (PDT). Conforme a sentença, assinada pela juíza de Direito de Palmital, Maria de Lourdes Araújo Cavalcanti Mundim, os dois teriam sido os mandantes do crime, numa emboscada armada na chácara de Costa. Valdevino e José, que estão foragidos, pegaram, respectivamente, 18 anos e 16 anos de prisão, em regime fechado, e suspensão dos direitos políticos. Os executores do crime foram condenados em processo desmembrado, conforme o Ministério Público (MP) do Paraná.

Entenda o Caso Publicado pelo G1 PR

Condenados por homicídio triplamente qualificado (promessa de recompensa, meio cruel e assassinato mediante emboscada), os dois teriam orquestrado a morte do colega de partido por interesses políticos. “O crime foi motivado por desentendimentos de ordem política, o que deve pesar desfavoravelmente ao réu”, escreveu a juíza em relação ao ex-vereador. Vicente Costa foi o segundo prefeito eleito de Laranjal, cidade com cerca de 6,3 mil habitantes, que se tornou município em 1993. Com a morte dele, assumiu o vice, João Maria dos Santos, irmão dos dois condenados.

A FOLHA entrou em contato com a 2ª Subdivisão Policial de Laranjeiras do Sul, responsável pelas ocorrências na região, mas, por enquanto não existem pistas dos dois foragidos. Embora possam apresentar recurso contra a decisão de primeiro grau, a magistrada determinou na sentença a manutenção da prisão preventiva, mesmo que recorram ao Tribunal de Justiça (TJ). “Ainda pretendem interferir no ânimo das testemunhas, tanto que a única que compareceu em juízo, viúva da vítima, só assim o fez mediante escolta policial.”

A reportagem tentou contato com familiares do ex-prefeito, mas, segundo moradores de Laranjal, os parentes mais próximos deixaram a cidade, com medo. Leia matéria na integra AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA POLICIA CIVIL

