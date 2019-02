Operação da Polícia Civil prende quadrilha de assaltantes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia, a operação desmontou uma quadrilha do Mato Grosso que estava se implantando em Santarém. Os equipamentos haviam sido roubados na semana passada de uma residência em Alter do Chão.

Durante a operação, dois assaltantes foram presos, Luís Henrique, que é natural do Mato Grosso; e Nery da Silva, que é de Santarém. os mesmos estavam levando pela Rodovia Curuá-Una, rumo ao município de Uruará, um jet-ski, um carro e 2 quadriciclos, com o apoio de uma carreta e um caminhão.

