Operação da Policia cumpre mandado e prende chefe do Comando Vermelho em Novo Progresso

A Policia Militar de Novo progresso em cumprimento de mandado de busca e apreensão na tarde desta quarta-feira (18), na residência de Kilssmann Lima Machado na rua Castanheira no Bairro Bela Vista , prendeu em flagrante o investigado com drogas e munições.

Kilssmann foi investigado pela Policia e identificado no mundo do Crime como SALAZAR, apontado com um dos chefes do comando vermelho (CV) em Novo Progresso. A operação contou com a guarnição do sargento Maduro, grupo tático e polícia civil no comando do Delegado Conrado, na tarde de ontem.

Aos ser preso SALAZAR informou para Policia que havia mais pessoas envolvidas , e entregou o nome de mais três pessoas.

Em diligencia a Policia prendeu no Setor Industrial Guilherme de Sousa Palma e Emilio Kennedy Duarte de posse de um revolver calibre 38 e munições. No bairro Tom Alegria II foi preso Wesley Mateus Alves, que estava guardando o restante da droga de SALAZAR, ao todo foi apreendido: 37,3 gramas de cocaína, 33,7g de maconha, 1 revolver calibre 38, munições, dinheiro e celulares.

Os quatro presos estão na cadeia de Novo Progresso onde vão responder pelos crimes.

