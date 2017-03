Operação da Policia Civil prende matadores de Juceano

“Operação Flores” resulta na apreensão de dois acusados de homicídio na estrada da Praia da Liberdade. (Foto O jamanxim/Jailson Rosa)



O crime ocorrido no mês de setembro de 2016, na estrada da Praia da Liberdade em Novo Progresso-PA, onde o nacional Joceano Paulo Murari de 32 anos, teve sua vida ceifada por três elementos não identificados, quando o mesmo voltava do Balneário Praia da Liberdade.

Entenda o caso: A vitima Joceano Paulo Murari, estava vindo do balneário em seu veiculo, quando foi abordado por três (03) homens que o fecharam e logo em seguida o esfaquearam. A vitima veio a óbitto ainda no local. A vitima Joceano trabalhava como mecânico no Município.



Após o ocorrido a Policia Civil de Novo Progresso abriu as investigações para apurar os fatos. Aonde chegaram aos acusados se tratando dos “irmãos Flores” sendo eles: Marcos Marcelino Flores, vulgo “Marcos” e Juliano Flores, Vulgo “Paraguai” e têm um terceiro irmão que está foragido. Os acusados estão custodiados na Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso à disposição da justiça. A operação teve a participação do EPC Rosilan, IPC Victor e do Delegado Daniel Mattos, Sendo denominada “Operação Flores” pelo sobrenome dos acusados.

Reportagem: Jailson Rosa/Fonte: O Jamanxim com redação Jornal folha do Progresso

