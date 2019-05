Operação da Polícia prende suspeitos de expulsar e ameaçar comunitários em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os nomes dos suspeitos ainda não foram revelados, pois as investigações continuam em andamento e se apura se há outras pessoas envolvidas. As armas e munições foram apreendidas e serão encaminhadas a exame pericial. Por G1 Santarém — Pará

Os policiais foram até a comunidade de Barreiras, que fica a 70 km da sede do município, para abordar dois suspeitos de envolvimento em um crime ocorrido no dia 26 de março, na comunidade Santa Clara, no Km 60, onde moradores foram expulsos da localidade sob violência e ameaças de homens fortemente armados, que dispararam e atearam fogo contra barracas.

Dupla foi encontrada com armas e munições e ficarão à disposição da justiça. A Polícia Civil de Rurópolis, oeste do Pará, deflagrou na manhã desta quarta-feira (8) a Operação Monte Cristo, cumprindo dois mandados de busca e apreensão e realizando duas prisões temporárias.

