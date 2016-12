Operação da PRF reforça fiscalização ao longo da BR-163 em Santarém, PA

Delegacia da PRF em Santarém (Foto: Karla Lima/G1) – Teve início na manhã desta sexta-feira (16), em Santarém, oeste do Pará, a Operação Integrada “Rodovia Cidades” da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo da ação é prevenir os acidentes nas rodovias federais durante o período das festas de fim de ano, férias escolares e o carnaval. As fiscalizações contam com o apoio de radares, e etilômetros, visando coibir os excessos e o desrespeito à legislação de trânsito.

A operação ocorre em todo o Brasil e encerra no dia 5 de março de 2017. Ação quer reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito na época do ano que o movimento aumenta consideravelmente nas estradas rumo as praias da região. Em Santarém, a PRF vai intensificar a presença do efetivo na Rodovia Federal BR-163, do trecho que vai da Companhias Docas do Pará até a Comunidade São José, local com maior índice de acidentes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a ação deve contribuir para que os motoristas fiquem mais atentos aos itens de segurança que são obrigatórios. “É importante que o condutor verifique se a placa e a documentação do carro estão em dia, não esquecer de usar o cinto de segurança, ultrapassagem só em trechos permitidos. Os assentos para crianças devem seguir as recomendações, se for bebê e tiver até um ano, os pais devem colocá-los no bebê conforto”, destacou o chefe de policiamento da PRF, Márcio Maduro.

Por G1 Santarém

