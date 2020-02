Operação de Carnaval da PRF começa nesta sexta-feira (21)

(Foto:Reprodução) – Lançamento será às 8h30 no KM 20 da BR-316

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia em todo o Brasil, a partir da próxima sexta-feira (21), a operação Carnaval 2020. A ação, realizada nas rodovias federais de todo o país, seguirá até a meia-noite da Quarta-feira de Cinzas (26) e contará com policiais, viaturas e equipamentos eletrônicos que serão empregados com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, número de acidentes graves, feridos e mortos durante o período carnavalesco.

No Pará, o lançamento oficial da operação ocorre às 8h30 de sexta-feira (26) no KM 20 da BR-316 (Unidade Operacional da PRF em Benevides). Continuando a integração entre diversas instituições, que é o cerne da Operação RODOVIDA, o lançamento contará com a presença da PRF, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Cruz vermelha, Órgãos municipais de trânsito, Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), dentre outros.

O efetivo de fiscalização é formado por 300 policiais, que se revezarão em escalas de 24 horas nas ações de fiscalização de trânsito, policiamento e educação. A BR-316, por ser a rodovia que concentra o maior número de veículos e de acidentes no Estado, terá uma atenção maior, principalmente nos trechos entre Castanhal e Santa Maria do Pará, além da BR-308 no trecho que interliga os municípios de Capanema e Bragança. Para otimizar a fiscalização e coibir os excessos e o desrespeito às leis, serão utilizados bafômetros passivos ( o condutor não precisa soprar o aparelho, bastando conversar com o policial para a verificação da presença de álcool no organismo).

A PRF orienta ainda que os condutores de veículos envolvidos em acidente sem vítimas devem ser retirados da pista de rolamento e estacionados no acostamento da via ou em local seguro, com a devida sinalização, para evitar a ocorrência de novos acidentes. Após esses procedimentos de segurança, os condutores podem registrar a ocorrência pelo site www.prf.gov.br/acidentes, que possui valor legal similar ao boletim confeccionado pela PRF.

OPERAÇÃO CARNAVAL 2019

Em 2019, a PRF-Pa fiscalizou 4.893 veículos e 5.138 pessoas durante a operação de Carnaval. Ao todo, 2.066 testes de alcoolemia foram realizados e 1.474 autos de infração (multas) emitidos. Dessas, cinco pessoas foram presas por uso de álcool. 17 acidentes também foram registrados nas rodovias federais do Estado, com 22 feridos e dois mortos.

As principais infrações, segundo o órgão, foram ultrapassagem em local proibido ou ultrapassagem irregular, motociclista sem capacete, falta do uso de cinto de segurança e direção sob efeito de álcool.

