Operação de combate ao abuso e exploração sexual prendeu 26 pessoas no Pará

( Divulgação / PC) -No mês de maio, que é dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo Brasil, a Polícia Civil contabilizou 26 prisões de pessoas acusadas de crimes sexuais contra menores de idade em cumprimento a mandados de prisão decretados pela Justiça paraense. As prisões fazem parte da operação denominada ‘Faça Bonito’, deflagrada no período de 12 a 26 de maio, na capital e região metropolitana de Belém (RMB). Durante a operação, foram instaurados 85 procedimentos, entre inquéritos policiais e apurações de atos infracionais de menores, para investigar esses crimes e punir os responsáveis.

De acordo com o balanço final da operação, 228 pessoas, entre responsáveis das vítimas, testemunhas e pessoas investigadas, foram intimadas a prestar declarações durante este período.

Do total, 130 pessoas inquiridas pela equipe da DEACA do CPC Renato Chaves. Outros três mandados de prisão foram cumpridos durante os mutirões realizados, em três finais de semana de maio, na sede da Delegacia-Geral, em Belém, pelos policiais civis das DEACAs. Foram presos Carlito Ramos da Costa, 39 anos; Nelson Goes Monteiro, 57, e Everaldo de Jesus Pamplona, 41, acusados do crime de estupro de vulnerável. A operação resultou de levantamentos de denúncias recebidas pelas DEACAs visando dar andamento a inquéritos que ainda não haviam sido concluídos por falta de depoimentos de testemunhas.

Além do ‘Faça Bonito’, outras ações foram realizadas no mês de maio no Pará. Uma delas foi a ‘Luz na Infância II’, deflagrada pelas Polícias Civis de 24 Estados e do Distrito Federal. No Pará, cinco pessoas foram presas em flagrante pelo crime de pornografia infantil. As prisões ocorreram em Belém. Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no dia da operação, dos quais, 15 em Belém e Ananindeua, um em Paragominas e outro em Castanhal, no nordeste paraense.

Os presos foram levados para a sede da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos (DPRCT) da Polícia Civil, no bairro do Telégrafo. Foram apreendidos para passar por perícias diversos equipamentos usados no armazenamento de dados, como computadores portáteis, por exemplo. A operação foi coordenada nacionalmente pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública (MESP).

