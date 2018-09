Operação de combate ao tráfico cumpre mais de 1.300 mandados em Ananindeua no Pará

Objetivo é desarticular facção criminosa no município

Operação realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) na madrugada desta quarta-feira (4) cumpre 1.344 mandados de busca e apreensã no residencial Pouso das Aracangas, conhecido como “ Cidade de Deus”, localizado no bairro do Aurá, em Ananindeua. O local foi invadido e está sob o domínio de uma facção criminosa.

Segundo informações da Seguo, foi possível verificar que o condomínio residencial Pouso dos Aracangas, popularmente conhecido como Cidade de Deus é o que representa maior periculosidade concreta. O acesso ao local é possível pela BR-316, entrando pela rua 2 de junho, passando em frente ao Carandiru. Os policiais apuram crimes como tráfico de entorpecentes, roubos, extorsão, dentre outros na área do Aurá.

Cerca de 1.200 agentes de segurança participal da operação, com apoio de 244 viaturas,quatro guinchos, duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, quatro ônibus para o transporte de presos, uma viatura de combate a incêndio e quatro ambulâncias do Corpo de Bombeiro Militar.

Por: Portal ORM 4 de Setembro de 2018 às 07:10 Atualizado em 4 de Setembro de 2018 às 07:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...