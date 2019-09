Operação de combate ao tráfico de drogas foi deflagrada na madrugada desta segunda-feira (9).

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil divulgou as fotos de cinco pessoas que são consideradas foragidas da Justiça. Os cinco têm mandados de prisão na operação “Derrubada dos Mastros” que foi deflagrada na madrugada desta segunda-feira (9), em Santarém, oeste do Pará. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa.

