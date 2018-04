Operação de combate ao tráfico de drogas, roubos e associação criminosa cumpre mandados em Belterra

Operação Égide cumpre decisão judicial em Belterra (Foto: Polícia Civil/Divulgação) – A ‘Operação Égide’ cumpre decisão judicial em nove endereços no município, com o intuito de desarticular um sistema de distribuição e venda de drogas que atuava em três pontos.

A Polícia Civil do Pará cumpre na manhã desta terça-feira (3) decisão judicial em nove endereços no município de Belterrra, no oeste do Pará, em operação de combate ao tráfico de drogas, roubos e associação criminosa de pessoas ligadas ao tráfico. Equipes atuam no local e as pessoas envolvidas devem ser conduzidas para a delegacia de Belterra onde serão realizados os procedimentos legais.

Durante os mandados de busca e apreensão, foram apreendidos R$ 736 papelotes de pasta base de cocaína, uma arma de fogo de fabricação caseira e uma motocicleta com sinais de identificação adulterados.

A “Operação Égide” tem o objetivo de desarticular um esquema de distribuição e venda de drogas que existia em três pontos da área urbana do município. A ação acontece em parceria com a Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Policiamento Tático – 5 Del/Santarém, com três pontos de concentração: na comunidade do Amapá, no entorno do Hospital de Belterra; na estrada quatro e entorno, e em uma residência que funcionava como local de distribuição de entorpecentes.

O delegado Lucivelton Ferreira, que coordena as equipes de investigação acompanha a operação que tem a coordenação do delegado Nelson Nascimento, Superintendente Regional. A equipe reúne ainda Policiais Civis da 12ª RISP, cumprindo uma diretriz de enfrentamento ao crime de tráfico de drogas e demais crimes associados. A operação conta com nove equipes mistas de Policiais Civis, Militares e Policiais Rodoviários Federais, sendo o delegado Germano do Vale, responsável pela logística operacional.

Por G1 Santarém, PA

