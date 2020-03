Operação de fiscalização e repressão apreende 7 toneladas de pescado ilegal, em Terra Santa

Malhadeiras foram apreendidas durante a operação em Terra Santa, no PA — Foto: 1ª Cipamb/Divulgação

Polícia apreendeu também 700m de malhadeiras. Um homem com mandado de prisão preventiva em aberto, foi preso.

Durante ação da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª CIPAmb/CPA) na região ribeirinha de Terra Santa, no oeste do Pará, foram apreendidas cerca de 700m de malhadeiras, dois espinheis e 7 toneladas de pescado ilegal. A operação, realizada na segunda (2) e terça-feira (3), teve o objetivo de fiscalizar e reprender a pesca predatória.

Segundo a Cipamb, as fiscalizações percorreram as comunidades ribeirinhas de Urucari, Santa Clara, Pirarucu e o igarapé Nhamundá, sendo que no Lago do Piraruacá foi localizada e apreendida a embarcação pesqueira identificada como B/M Ana Cibele.

Também no interior do barco, havia um tripulante, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto. Nilton Aires foi conduzido e apresentado a delegacia para os procedimentos cabíveis.

