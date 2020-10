Operação ‘De volta ao Cárcere’ cumpre 50 mandados de prisão em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um flagrante de tráfico de drogas foi feito durante as ações policiais na casa de um dos alvos da operação. O homem foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil, para onde todos os presos na “De Volta ao Cárcere” são levados. Até às 12h, 18 pessoas tinham sido presas. Entretanto, as ações seguem por todo o dia.

Foi deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (22) uma operação denominada “Retorno ao Cárcere” para cumprimento de 50 mandados de prisão em Santarém, no oeste do Pará, decorrentes de diversos inquéritos.

