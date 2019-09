Operação ‘Delivery’ da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca e apreensão por tráfico de drogas

Movimentação na 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM

Um dos objetivos da operação é garantir a segurança da população durante a Festa do Sairé.

Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada na manhã desta terça-feira (17) em Santarém, no oeste do Pará, em cumprimento a 11 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão nas residências de pessoas suspeitas dos crimes de tráfico de drogas. A operação “Delivery”, tem a frente o delegado Jamil Farias Casseb, Superintendente Regional do Médio e Baixo Amazonas, na 12ª Região Integrada de Segurança Pública (12ª RISP).

A ação é dá continuidade ao trabalho que a Polícia tem desenvolvido no combate ao tráfico de drogas em Santarém, assim como na prevenção de outros crimes vinculados ao tráfico, especialmente por causa da Festa do Sairé, na Vila de Alter do Chão, quando aumenta significativamente o fluxo de pessoas e os investigados atendem às demandas de drogas, fazendo pronta entrega por meio de pedidos telefônicos.

Homens e mulheres foram presos durante a operação desta terça-feira (17)

De acordo com o superintendente, um dos objetivos dessa operação e dos demais trabalhos desempenhados pela Polícia Civil durante o Festival, é garantir a segurança às pessoas que vêm a Santarém e ao público que vai para a Vila prestigiar o Sairé.

Estão dando apoio a operação, a Direção da Seccional de Polícia, através do delegado Germano do Vale e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI-W) sob a direção do delegado Silvio Birro, e também das equipes de policiais de municípios vizinhos.

