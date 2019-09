Operação ‘Derrubada de Mastros’ cumpre mandados de prisão por tráfico de drogas em Santarém

Chegada de presos na Seccional de Polícia Civil de Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM

Homens e mulheres suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos na manhã desta segunda-feira (9).

Equipes da Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, estão nas ruas da cidade desde o início da manhã desta segunda-feira (9), para dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça contra pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa.

Na operação batizada de “Derrubada de Mastros”, de um total de 10 mandados de prisão, seis já foram cumpridos. Cinco pessoas ainda estão foragidas e diligências estão em curso para capturá-los. Houve apreensão de R$ 425 e uma quantidade de entorpecentes, entre crack e pedra de oxi, além de dois carros e duas motocicletas, e 16 aparelhos celulares.

Participaram da Operação 52 policiais civis da 12ª Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas (RISP), com atuação em oito locais. A Operação é realizada pela 16ª Seccional Urbana de Santarém, com as ações de investigação e procedimentos realizadas pela UIPP da Nova República, sob o comando do delegado Kleidson Castro. Coordenada pelo delegado Jamil Casseb, Superintendente Regional, com participação do delegado José Humberto de Melo Junior, Diretor da DPI.

Segundo o delegado de Polícia do Interior, o sucesso da operação se deve ao trabalho do serviço de inteligência que tem sido fundamental no levantamento de informações.

“Na verdade a orientação que nós temos no interior é realmente trabalhar com a Inteligência, com investigação e isso rende as operações policiais. Nós aumentamos significativamente o número de prisões e em Santarém não é diferente. Essa operação é uma prévia do trabalho que a polícia fará no Sairé, quando aumenta significativamente o fluxo de pessoas, então nós nos antecipamos para prevenir alguns crimes que ocorrem nessa época”, explicou.

Melo Jr informou que para o Sairé, a Polícia Civil terá um reforço de 45 policiais, além de ações que serão desenvolvidas na cidade.

De acordo com o delegado Jamil Farias Casseb, superintendente regional de Polícia Civil do Baixo Amazonas, a operação terá continuidade até o encerramento do Sairé, que ocorre em Alter do Chão no período de 19 a 23.

“O objetivo dessa operação e de todos os trabalhos que serão realizados pela Polícia Civil visando o combate e a prevenção de crimes, é justamente garantir segurança às pessoas que vem a Santarém e que vão para Alter do Chão com o intuito de curtir a festa do Sairé. Nós temos o apoio do delegado de Polícia do Interior e disponibilizamos nossas equipes para esse trabalho. Teremos essa semana, começando hoje, um treinamento com a diretora da Academia de Polícia para atualização dos nossos policiais”, ressaltou Jamil Casseb.

A Operação faz alusão aos eventos iniciais da festa do Sairé, que inicia com a “Derrubada do Mastro”, e a derrubada dos comandos do crime organizado que atuam nos bairros da grande Nova e República e da grande área do Santarenzinho, em Santarém.

Academia itinerante

Policiais civis dos municípios que fazem parte da 12ª RISP participam desta segunda (9) até sexta (13), de um treinamento em Santarém, ministrado pela delegada Karina Figueiredo, diretora da academia de polícia (Acadepol).

Segundo Karina, o treinamento visa capacitar e a aperfeiçoar os policiais do interior

na 11ª edição do projeto Academia Itinerante, com foco na investigação para que o processo investigativo seja realizado com maior qualidade.

“As técnicas são novas e os policiais também vão treinar o que eles já sabem. Os policiais precisam estar em constante aperfeiçoamento, daí a importância desse treinamento”, pontuou Karina.

