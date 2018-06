Operação desarticula grupo de rede social em Alenquer que estimulava agressões a agentes do Detran

Segundo a polícia, os suspeitos criaram dois grupos em aplicativo para incitar a população local à prática do crime.

Segundo a polícia civil, os três indivíduos são administradores dos grupos “Detran na área” e “Detran em ALQ” (Foto: AFP)

Três homens foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Alenquer, no oeste do Pará, na tarde de sábado (9), suspeitos de criarem grupos em aplicativo para incitar a população local à prática do crime de agressão contra uma equipe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) que atua naquele município.

A operação “Delet”, como foi batizada a ação, envolveu um trabalho de inteligência em equipe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Dentran), da Polícia Civil (PC), do Polícia Militar (PM) e DTA.

Segundo a polícia civil, os três indivíduos são administradores dos grupos “Detran na área” e “Detran em ALQ”. Eles estão sendo identificados por todos os usuários.

Os administradores devem ser responsabilizados pelo crime de incitação à violência, segundo a polícia.

