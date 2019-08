Operação destrói acampamentos clandestinos de madeireiros em área de preservação no sudeste do Pará

Operação descobriu aproximadamente 2.000 ha de área desmatada na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, no Pará. — Foto: Ascom/Semas

Foram apreendidos quatro tratores do tipo escavadeira, seis armas de fogo, 14 motosserras e 19 motocicletas utilizadas para transporte dentro da mata. A área que foi desmatada ilegalmente tem a extensão de aproximadamente 2.000 hectares.

Uma operação de combate ao desmatamento no Pará destruiu nove acampamentos clandestinos de madeireiros que retiravam árvores da floresta de forma ilegal, somente neste domingo (25), no sudeste do Pará. Foram apreendidos quatro tratores do tipo escavadeira, seis armas de fogo, 14 motosserras e 19 motocicletas utilizadas para transporte dentro da mata. A área que foi desmatada ilegalmente tem a extensão de aproximadamente 2.000 hectares.

Desde a madrugada, equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Polícias Militar e Civil e do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) atuaram na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, que fica entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira. São nessas cidades que se concentram os maiores índices de desmatamento ilegal do estado.

De acordo com a Semas houve um crescimento exponencial do desmatamento entre os meses de maio, junho e julho, deste ano. Ainda segundo os dados da Secretaria, somente nos primeiros 17 dias de agosto foram registrados aproximadamente 60 focos de queimadas na área.

A operação estava programada e faz parte do calendário de fiscalizações da secretaria. De janeiro a agosto foram realizadas mais de 70 operações no Pará, seja por órgãos estaduais ou de forma integrada com órgãos federais.

Queimadas

A Polícia Federal vai investigar uma série de queimadas registradas no estado do Pará. E uma reunião na sede do Comando Militar do Norte, em Belém, definiu o plano de ação contra queimadas no Estado, em uma ação conjunta do Exército e Corpo de Bombeiros.

“O Código Florestal proíbe as queimadas, com raríssimas exceções. O fogo que estamos constatando na Amazônia está vinculado sobretudo ao desmatamento ilegal. De forma residual, há casos de focos de queimada na beira de estradas que ocorrem nesse período do ano ligado a diversos fatores. Também há casos de queima acidental. O que devemos fazer é reforçar o combate ao desmatamento ilegal, com repressão e monitoramento, que em consequência, as queimadas diminuirão. Também é necessário chamar e estimular os municípios para que nos ajudem nesse combate”, declarou o titular da Semas, Mauro O’de Almeida.

Área de Proteção Ambiental

A Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu foi criada pelo Decreto Estadual n°. 2.612 de 04 de dezembro de 2006, possuindo uma área total de 1.679.280,52 ha, onde 66% situam-se no município de São Félix do Xingu e 34% no município de Altamira.

De acordo com a Semas, é Altamira a cidade que está em primeiro lugar no ranking de desmatamento ilegal no Pará e na Amazônia legal e São Félix do Xingu vem em seguida. A Área de Proteção Ambiental fica entre os dois municípios e recebe atenção redobrada, segundo a Semas.

Por G1 PA — Belém

25/08/2019 17h44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...