Operação do Detran termina em confusão em Mãe do Rio, no Pará

(Foto Vista Aérea da Cidade Mãe do Rios) -Uma operação realiza pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará, terminou em confusão na noite da última terça-feira (29).

Um grupo de moradores, revoltado com a fiscalização e a apreensão de alguns veículos, queimou uma viatura do órgão, e em seguida cercou o prédio onde estariam os agentes. A polícia foi chamada para reforçar a segurança e conter o grupo.

Segundo o Detran, as ações realizadas foram determinadas por ordem judicial do Ministério Público com o objetivo de combater irregularidades no trânsito da cidade. Ainda de acordo com o Departamento, durante a operação um veículo com registro de furto e roubo foi removido de circulação pelos agentes.

Por G1PA

