Operação do Exército fiscaliza venda de armas e munição no PA, MA e TO

Operação fiscalizou lojas de armas no sudeste do Pará na manhã desta terça-feira (16). — Foto: Divullgação/ Exército – Ação segue até 18 de outubro. Alvos são pessoas físicas e jurídicas envolvidas com o comércio e a utilização de armas de fogo e munições.

O Comando Militar do Norte realiza entre os dias 16 e 18 de outubro a operação Alta Pressão VII, que tem o objetivo de intensificar a fiscalização do comércio de armas de fogo e munições nos estados do Pará, Maranhão e norte do Tocantins. As ações ocorrem em todo o território nacional, em conjunto com a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A edição anterior da operação ocorreu em junho deste ano. Na ocasião, foram feitas 12 autuações, sendo apreendidas 36 armas de fogo, 6.850 munições, 3 quilos de pólvora, 835 estojos, 1.500 espoletas, cinco armas de pressão, uma luneta e uma mira laser. Ao todo, foram fiscalizados 27 estabelecimentos comerciais.

De acordo com o Exército, os alvos da Alta Pressão VII são pessoas físicas e jurídicas envolvidas com o comércio, o tráfego e a utilização de armas de fogo, munições e produtos correlatos. A prioridade nas fiscalizações são os estabelecimentos comerciais registrados no Exército e assim reduzir as oportunidades desses produtos pararem no comércio ilegal.

Ao todo, são 125 militares do Exército e 15 representantes dos órgãos de segurança trabalham na operação. Na área da Amazônia Oriental, as atividades estão concentradas em Imperatriz (MA) e cidades vizinhas, e em Marabá (PA), Santarém (PA), Altamira (PA) e Itaituba (PA), além de Araguaina (TO).

Fonte:G1 Santarém

