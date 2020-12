Operação do Ibama em área indígena gera revolta de guerreiros Kayapós- Assista ao vídeo

(Foto:Ascom Funai) – Uma operação do Ibama contra um garimpo na Aldeia Bau,no último domingo, dia 6, provocou alvoroço entre os guerreiros que se reuniram na sede da Funai em Novo Progresso para relatar sobre ocorrido.

A ação do Ibama foi na Aldeia Bau entre Novo Progresso e Altamira no Pará, destruiu e incendiou cerca de 7 retroescavadeiras, tratores e bombas usadas na extração de ouro em terra indígena.

Relatos

Indignados com a queima do maquinário, que segundo os indígenas estavam garimpando ouro e recebiam porcentagem para custear as despesas da aldeia. “Nos desfiliamos da KABU, não recebemos mais nosso dinheiro dos projetos do PBA”, disse Koe-i para repórter Ricardo Foresti. Nossa Aldeia saiu do Kabu, não tem como executar projeto, aí foi levado garimpeiro para manter aldeia, estamos aguardando a liberação de um projeto de manejo, assim que libera os garimpeiros será retirado do garimpo, relatou Koe-i.

Revolta

A repórter Ricardo Foresti da Radio Web Jornal Folha do Progresso, participou de uma coletiva com os indígenas na sede da Funai de Novo Progresso e ouviu relatos do ocorrido domingo. Em conversa com líder Nhapre Kayapó, que gravou vídeo traduzido pelo indígena Anhe Kayapó, sobre a operação dos fiscais Ambientais (Ibama) – foi momentos de terror-. “Eles pousaram com helicóptero na praia, me jogaram no chão, chegou minha esposa, amigas e meu filho, dispararam gás de pimenta a criança desmaiou, o meu filho se jogou no rio para escapar do gás de pimenta, por pouco não se afogou” relatou o guerreiro tekrete.

Tiros no Helicóptero.

A aeronave sobrevoava a operação, momento de muita violência por parte dos fiscais ambientais, o guerreiro estava no chão o fiscal disparou gás de pimenta o guerreiro revidou com disparo acidental não acertou aeronave, ela foi sem ser atingida, disse.

A operação na Aldeia Bau, não foi acompanhada pela imprensa, os relatos são dos indígenas, na sede do Ibama de Novo Progresso a reportagem não encontrou para falar sobre o assunto.

Kabu

Segundo Assessoria de imprensa da Kabu, três aldeias saíram do Kabu em 2019: Kamaú, Kamure e Krambari. Estas não recebem mais projetos do PBA. E nem podem. Projetos de manejo florestal também são proibidos em Terras Indígenas. Diante a pandemia houve apoio para COVID-19, com distribuição de cestas em todas as 15 aldeias.

