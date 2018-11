Operação do Ibama fecha quatro serrarias no município de Novo Progresso (PA).

O Ibama divulgou nesta semana resultado de operação onde fechou quatro serrarias em Novo Progresso.

Segundo o Ibama todas estavam sem licenciamento para funcionar.

As quatros serrarias estavam retirando madeira da Floresta do Jamanxim em Novo Progresso (PA).

Com a operação, feita com apoio da Força Nacional as madeireiras foram fechadas [não tiveram nomes, local, divulgados] , a ação resultou no auto de infração de R$1,1 milhão, para os responsáveis a madeira em tora e beneficiada de ipê, angelim e maçaranduba foram apreendidas.

Esta operação não é a mesma realizada nesta semana na comunidade de Alvorada da Amazônia, que ainda não teve resultado divulgado.

Nota do IBAMA

Quatro serrarias são desativadas em Novo Progresso (PA)

Em Novo Progresso (PA), durante operação conjunta com a Força Nacional, foram desativadas 4 serrarias e apreendidos 478 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente da Floresta Nacional do Jamanxim. Os agentes ambientais também recolheram 3 carretas usadas no transporte da madeira e 3 tratores. Os autos de infração totalizam R$1,1 milhão.

Em meio à carga apreendida foram identificadas espécies nativas como ipê, angelim e maçaranduba. As serrarias receberam o produto florestal ilegal acobertado por declarações falsas no sistema do Documento de Origem Florestal (DOF).

A madeira e os veículos apreendidos ficaram sob guarda da prefeitura de Novo Progresso.

