Operação encontra 39 trabalhadores em condições análogas à de escravo, em Jacareacanga

Uma operação conjunta foi realizada entre os dias 26 e 30 de outubro em Jacareacanga, no sudoeste paraense, com o objetivo de combater o trabalho escravo nos garimpos do município. – (Foto:Reprodução)

Ação contou com a atuação da Polícia Federal, da Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo, órgão vinculado ao Ministério da Economia, e dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, além da Defensoria Pública da União e IBAMA.

Durante a operação, foram encontrados 39 trabalhadores submetidos à condição análoga à escravidão, mantidos em condições degradantes de trabalho e de vida. No garimpo, os gêneros de primeira necessidade e os equipamentos de proteção individuais eram inadequados ou inexistentes. Além disso, os produtos fornecidos pelos próprios empregadores eram vendidos a preços exorbitantes.

Além do resgate dos trabalhadores, a Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante por mineração ilícita, exploração de mão de obra análoga à de escravos e porte de munição de arma de fogo. Além disso, o IBAMA inutilizou duas escavadeiras hidráulicas empregadas para mineração irregular.

As penas mínimas e máximas somadas dos crimes investigados são de 4,5 a 17 anos de reclusão, além de multa.

