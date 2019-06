Operação Fênix cumpre 25 mandados de prisões e buscas contra traficantes de drogas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A “Fênix” pôs em prática investigações conduzidas pela equipe policial de Moju, com apoio da superintendência da 4º RISP. Na linha de frente estiveram policiais da 4º Região Integrada de Segurança Pública (RISP), do 9º RISP e ainda do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) Baixo Tocantins. Na operação foram apreendidos um tablete, 90 gramas de maconha; uma pedra de oxi de cocaína de 54 gramas e cinco porções de maconha.

