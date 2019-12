Operação Fim de Ano endurece fiscalização em 14 localidades do Pará

Fiscalização de trânsito (Maycon Nunes / Arquivo Ag. Pará) – Cerca de 92 agentes de trânsito, com o apoio de 15 profissionais da área de educação, atuarão nos seguintes municípios do Estado: Salinópolis, Santa Bárbara (Mosqueiro), Bragança, Marapanim (Marudá), Abaetetuba, Tucuruí, Altamira, Almeirim/Monte Dourado, Belterra e Medicilândia/Brasil Novo

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia no próximo dia 26 de dezembro, a “Operação Fim de Ano”. O objetivo é garantir maior segurança no trânsito durante as festividades de fim ano e intensificar as fiscalizações, principalmente com foco na Lei Seca, por conta da combinação nociva de álcool e direção nesse período de confraternização.

A operação será realizada em conjunto com os demais órgãos de segurança pública para garantir mais segurança e fluidez nas estradas que ligam Belém aos balneários mais procurados para as festas de final de ano. Durante as fiscalizações, os agentes de trânsito farão uso do etilômetro – aparelho que mede a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea de uma pessoa mediante análise do ar pulmonar.

Além de fiscalizações nas estradas, o órgão também vai realizar o “Detran nas praias”, um trabalho educativo de orientação e prevenção através de blitz educativas, ações de conscientização em bares, além de um trabalho específico com crianças.

“O objetivo é trabalhar com orientações e conteúdos educativos para garantir um trânsito mais seguro e tranquilo”, ressalta Isabela Mesquita, coordenadora de educação para o trânsito do Detran.

Por:Agência Pará

20.12.19 20h56

