Operação flagra esquema de furto de gado no sul do Pará

Um caminhão foi apreendido em Santana do Araguaia, sul do Pará, por transportar gado furtado ocorrido na zona rural de Conceição do Araguaia, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (12) pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, as equipes obtiveram informação que o referido caminhão passaria por Santana do Araguaia. O mesmo foi interceptado na BR-158. O condutor informou que o gado seria levado para uma fazenda no Distrito de Vila Mandi. A Polícia Civil e a Polícia Militar recuperaram uma vaca e um touro. Segundo as investigações, o esquema envolvia divisão de tarefas, desde o roubo/furto do gado, transporte e desembarque dos animais, bem como a distribuição dos mesmos no distrito de Vila Mandi.

Foram apreendidas três armas de fogo: uma espingarda calibre 12, com 11 munições; uma espingarda calibre 20, com cinco munições; um revólver calibre 38, com cinco munições. As investigações continuam no sentido de identificar os demais integrantes da organização criminosa.

