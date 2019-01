Operação ‘Grande Família’ desarticula esquema de tráfico de drogas de quatro irmãos em Alenquer

Prisões aconteceram na comunidade Camburão, na zona rural do município.

Irmãos foram presos durante operação ‘Grande Família’ em Alenquer’ — Foto: Marcelo Leitão

Três homens e uma mulher foram presos na manhã desta sexta-feira (18) em Alenquer, no oeste do Pará, após as Polícias Civil e Militar deflagrarem a operação “Grande Família”, que tinha como objetivo desarticular um sistema de tráfico de drogas no município. Todos os presos são irmãos.

As prisões aconteceram na comunidade Camburão, na zona rural do município, depois de a polícia receber denúncias anônimas e iniciar as investigações, que constataram que membros de uma mesma família estavam traficando maconha.

Com as informações e identificação, foram solicitados à Justiça os mandados de prisão preventiva de Edrieu Costa de Sousa (Loirinho), Edrinei Sousa dos Santos, Erinei Sousa dos Santos e Edrinelza Costa de Sousa.

De acordo com a polícia, a droga chegava até Alenquer em embarcações, que repassava para a venda aos irmãos. O material era enviado sob ordem de Rosinaldo dos Santos Oliveira, conhecido como Luiz, que está preso no presídio de Santarém e é esposo de Edrinelza.

Também foi expedido um mandado de prisão preventiva contra “Luiz”. Os quatro irmãos foram levados para a delegacia do município, serão ouvidos e ficarão à disposição da Justiça. No momento da prisão não foram encontradas drogas porque, segundo a polícia, Edrinelza disse que ainda não tinha chegado maconha no município.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...