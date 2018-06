Operação identifica venda de 1.700 carteiras de habilitação no oeste do Pará; documentos serão cancelados

Delegados envolvidos na operação “Bincagem fantasma” que investiga irregularidades na Ciretran de Santarém (Foto: Marilha Maia/G1)

Investigações apontaram que muitos candidatos sequer compareciam para fazer os exames obrigatórios e mesmo assim, recebiam a CNH.

Investigação da Polícia Civil do Pará identificou a venda de 1.700 carteiras de habilitação pela 1ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Santarém, no oeste do Pará. Os servidores e ex-servidores do Detran envolvidos no esquema recebiam de R$ 250 a R$ 1 mil por cada CNH vendida. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (20) pelos delegados envolvidos na operação “Bincagem fantasma”, durante coletiva de imprensa.

Segundo a polícia, todas as carteiras emitidas de forma ilegal serão canceladas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA).

De acordo com o delegado do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, Fernando Rocha, desde que as investigações iniciaram, houve o afastamento de alguns servidores como medida punitiva pelo próprio Detran, como também a mudança de servidores de setor. E quando a polícia conseguiu juntar provas materiais (robustas) dos crimes cometidos por servidores, ex-servidores e empresários, foi deflagrada a operação “Bincagem fantasma”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) em Santarém e Itaituba.

A partir das denúncias, a polícia começou a cruzar informações e descobriu como funcionava o esquema de venda de carteiras e as apreensões irregulares. “Os dados eram inseridos no sistema do Detran sem que as pessoas sequer comparecessem para fazer as provas, e eram aprovadas para receber a CNH. Outra irregularidade é a apreensão de veículos e pior ainda, esses veículos eram vendidos a terceiros sem que o dono soubesse”, contou o delegado Fernando Rocha.

Ainda segundo o delegado, a investigação detectou que havia também facilidade para retirada de veículos do pátio de retenção com dispensa de multas e diárias absurdas, mediante pagamento de propina.

As investigações começaram a partir de 2015, período em que assumiu a direção da 1ª Ciretran, Claudiomar Oliveira (Mazinho).

Segundo o coordenador de operações do Detran, Walmero Costa, o órgão não foi omissivo e quando soube das irregulares adotaram os procedimentos que lhe cabia. Sobre o contrato com a empresa de leilões de veículos, Walmero Costa disse que “se trata de uma relação contratural com a empresa, a partir do momento que o Detran ficou sabendo da ‘robustei’ de provas, se houver comprovação das fraudes, o Detran vai se posicionar e tomar as medidas convenientes”, disse.

Também foi perguntado ao coordenador de operações sobre o cancelamento das CNH, adquiridos de forma fraudulenta. “Semelhante ao que foi feito em outras operações em que o Detran cancelou mais de 30 mil carteiras de habilitação, agora não será diferente. A participação da sociedade é fundamental, se ela conhece as regras para aquisição do documento, devem cumpri-las, para que atos como esses não voltem a se repetir”, salientou.

A operação “Bincagem fantasma” foi deflagrada nesta quarta-feira (20), em Santarém e Itaituba, no oeste do Pará, faz parte de investigação que objetiva apurar e combater um esquema criminoso do qual são acusados de envolvimento servidores lotados na 1ª Ciretran e pessoas ligadas a sociedades empresariais, profissionais autônomos e usuários dos serviços da repartição pública.

No total, foram expedidos pela Justiça para cumprimento pela Polícia Civil na operação, 35 mandados judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão, e 17 mandados de prisão preventiva.

Até o momento 11 pessoas foram presas. Dentre os presos, está um ex-diretor da Ciretran de Santarém, o atual gerente do pátio da empresa de leilões de veículos apreendidos, servidores e ex-servidores do órgão, despachantes e um dono de autoescola. São cerca de 60 policiais civis de diversas regiões do Estado mobilizados na operação. Todo trabalho contou com apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público de Santarém e Itaituba.

Veja nomes dos presos;

CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA FURTADO – Exerceu funções de diretor na Ciretran

MARCIO ROBERTO DOS SANTOS PIMENTEL – Assessor direto de CLAUDIOMAR

BENEDITO SILVA LIMA, conhecido por “BENÉ”, gerente da VIP leilões

MIGUEL ANGELO PEREIRA COSTA – Servidor concursado do DETRAN

ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS, conhecido por “NALDO” – servidor concursado do Detran, responsável pela aplicação de exames de direção.

IVANILDO PAULO FONSECA PEDROSO, conhecido por “PAULO DETRAN – Ex prestador de serviços para o Detran.

JOSÉ LUIZ BENTES DA COSTA, conhecido por “ROBERTO” ou “LUCAS – Despachante de veículos e também de CNH’s de forma fraudulenta, se apresenta por “ROBERTO” ou “LUCAS”

ROSALBA HENRIQUES VIEIRA, conhecida por “ROSALBA DA CLÍNICA – Despachante de veículos

JONNATHA DE SÁ OLIVEIRA, conhecido por “JONAS” – suposto aliciador de candidatos.

WALDECI REIS LEMOS MOTA, conhecido por “NECA” – despachante de veículos

FABRÍCIO RENTE DOS SANTOS: ex-dono de auto escolas; suposto aliciador de candidatos à CNH.

Por Sílvia Vieira e Marilha Maia, G1 Santarém, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...