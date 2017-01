Operação integrada combate a criminalidade em Peixoto de Azevedo

A Operação das forças de Segurança Pública, modalidade Bairro Seguro, iniciada na manhã desta sexta-feira (27.01), no município de Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte), cumpriu dez mandados de prisão na Cadeia Pública da localidade, oito buscas e apreensão em pontos da cidade, efetuando a prisão de três pessoas, duas por tráfico de drogas e uma posse irregular de munições.

Os trabalhos na região são realizados por 70 policiais (35 civis e 35 militares) coordenados por três delegados de polícia, Geraldo Gezoni, Pablo Borges Rigo, o delegado da Gerência de Operações Especiais (Goe), Ramiro Mathias, e os Tenentes Coroneis PM, Puziol e Gildásio, com a Força Tática e reforço de militares de Sinop.

O delegado de Peixoto de Azevedo, Pablo Borges Rigo, disse que o reforço operacional na cidade é em decorrência do aumento da criminalidade identificado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, no último trimestre de 2016.

Pablo também informou que os mandados de prisão cumpridos dentro da cadeia foram expedidos pela Justiça, contra reeducandos que já estavam presos por outros crimes e tiveram novas ordens decretadas em processos judiciais que respondem roubos, homicídios, tráfico de drogas, entre outros delitos.

A ação teve também a coordenação do Núcleo de Inteligência da Regional de Guarantã do Norte, Inteligência da Polícia Militar e participação de policiais de da Delegacia de Novo Mundo, Delegacia de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Itaúba.

Os trabalhos repressivos no município continuam pelos próximos dias com operações pontuais de saturação, como blitz, abordagens e barreiras móveis.

Dentre os produtos apreendidos estão porções de drogas e dinheiro do comercio do tráfico de entorpecentes.

Fonte: Nortão Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

