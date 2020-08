Operação integrada da PC e PM desarticula esquema de tráfico e prende suspeito em Rurópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Operação foi realizada no fim da tarde de segunda-feira (3). Durante a ação, foi preso André Coelho da Silva, conhecido como ‘Andrezinho’.

Uma operação integrada das Polícias Civil e Militar em combate ao tráfico de drogas foi realizada no fim da tarde de segunda-feira (3) e desarticulou um esquema tráfico no município de Rurópolis, sudoeste do Pará. Durante a operação, foi preso André Coelho da Silva, conhecido como “Andrezinho”.

De acordo com a polícia, foi utilizado o sistema de inteligência e compartilhamento de informações até chegar ao local do crime, onde foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes, como: cocaína embalada em sacolas plásticas; petecas de cocaína confeccionadas em material plástico e pronta para distribuição; uma quantidade de erva com cheiro e característica de maconha pesando cerca de 26 gramas; uma embalagem plástica com meio quilo de erva com cheiro e característica de maconha; uma balança de precisão e R$ 34,60, além de aparelhos celulares.

Segundo as investigações da polícia, “Andrezinho” é apontado como autor de vários crimes ocorridos na cidade, dentre eles, roubo a mão armada e tráfico de drogas. A polícia acredita que a quantidade considerável de material apreendido era para o abastecimento do tráfico na cidade por um longo período de tempo, e com a apreensão, a intenção criminosa foi desarticulada.

A autoridade policial do município determinou a lavratura de um Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica e todo material apreendido será encaminhado para ser submetido a exame pericial toxicológico.

Por G1 Santarém — Pará

04/08/2020 17h58

