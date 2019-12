Operação integrada das polícias Civil e Militar fecha bar em Rurópolis pela prática de jogos de azar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante a abordagem policial no bar que fica localizado no bairro Centro, a polícia constatou que havia restrições judiciais impostas a um dos participantes dos jogos de azar, identificado como Edilberto Pereira da Cruz, para não frequentar bares, casa de jogos e similares.

Uma operação integrada deflagrada nesta quarta-feira (11) pelas polícias Civil e Militar de Rurópolis, sudoeste do Pará, em combate ao crime fechou um bar onde estava ocorrendo a prática de jogos de azar. Segundo o delegado de Polícia Civil Ariosnaldo da Silva Vital Filho, a “jogatina” está ligada a uma intensa e prolongada atividade com o uso de baralhos.

Jogos de cartas apreendidos no bar que foi fechado durante operação policial integrada em Rurópolis, no Pará — Foto: Polícia Civil/Divulgação

