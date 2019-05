Operação integrada de órgãos de segurança fecha bares e apreende drogas e veículos em Santarém

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma operação de órgãos de segurança foi realizada em Santarém, oeste do Pará, na noite de sexta-feira (24), em seis bairros da zona urbana da cidade e resultou no fechamento de bares e apreensão de material entorpecente. De acordo com a Polícia Militar, durante a operação, diversos adolescentes foram encontrados em locais impróprios.

