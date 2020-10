Operação integrada entre a Polícias Civil e Militar de Rurópolis prende assassino de adolescente

Na manhã de quinta-feira, 29, as Polícias Civil e Militar cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor de Júnior Neves Araújo, vulgo Júnior do Petezinho, 23 anos.

Ele é acusado de crime de homicídio qualificado onde vitimou o adolescente Jhonata de Sousa Brandão, 14 anos, durante uma discussão nas proximidades da antiga casa de show chapéu velho, no mês de março de 2019.

De acordo com a polícia, após o crime, o autor das facadas fugiu para lugar incerto. Várias diligências foram realizadas pela forças de segurança pública, até a localização do mesmo.

Ainda no decorre do dia, o preso foi apresentado em Audiência de Custódia, e mantida a prisão preventiva pelo Poder Judiciário, onde também foi determinada sua imediata transferência para o presídio de Itaituba onde permanecerá a disposição da Justiça.

A Operação Time, fazendo alusão ao termo questão de tempo, pois a polícia desde o momento do fato não cessou as diligências integradas para a prisão do acusado. Perante as autoridades, Júnior do Petezinho confessou o crime. As diligências contaram com o Investigador Roberto Sá de Oliveira, sob o comando do delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho e Policiais Militares da 17 CIPM sob o Comando do Capitão Manoel Vieira.

