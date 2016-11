Operação interdita serrarias ilegais no nordeste do Pará

Uma operação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPA) interditou 14 serrarias que atuavam ilegalmente nos municípios de Dom Eliseu e Abel Figueiredo, no nordeste do Pará.

Na última terça-feira (29), a fiscalização foi realizada no município de Abel Figueiredox, onde foram interditadas cinco serrarias, que somavam dois mil metros cúbicos de madeira de espécies variadas exploradas ilegalmente.

A ação, que prossegue por todo o ano, resultou no fechamento de outras nove serrarias no município de Dom Elise, com a apreensão de 1.500 metros cúbicos de madeira em toras das espécies ipê, maçaranduba, angelim, entre outras nobres, brancas e vermelhas.

Segundo a Semas, as principais irregularidades detectadas são a falta de documentação legal, ausência do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (Ceprof) no sistema do órgão ambiental do Pará e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos imóveis rurais. A operação apreendeu ainda motosserras, carregadeiras e caminhões, que faziam transporte ilegal dos produtos florestais.

