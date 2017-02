Operação investiga garimpos ilegais no Pará

A organização criminosa que atua no Estado é responsável por movimentar cerca de 180 quilos de ouro por semana

Foi deflagrada nesta quarta-feira, 8, a Operação Crisol, realizada pela Polícia Federal (PF) e que investiga uma das maiores empresas do ramo de distribuição de valores mobiliários. A ação está sendo executada em três estados, um deles o Estado do Pará, no município de Itaituba, sudoeste paraense.

Ao total, estão sendo cumpridos na operação 47 mandados judiciais, sendo seis prisões temporárias, 13 conduções coercitivas e 28 mandados de busca. A Justiça determinou o bloqueio de bens da empresa na ordem de R$ 100 milhões de reais. Além disso, foi autorizado o bloqueio de contas, bens e valores dos investigados, e suspensão das atividades de empresas.

Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que o ouro era retirado de garimpos ilegais de várias regiões do país e transportado de avião para São Paulo. A organização criminosa, que atua nos estados de Mato Grosso, Pará, Amapá e São Paulo, chegou a movimentar cerca de 180 quilos de ouro por semana, o equivalente a R$ 27 milhões.

No decorrer das investigações foi apreendido cerca de 70 quilos de ouro, transportado ilegalmente do Pará para São Paulo. Um policial federal, que foi aliciado pelo grupo para interferir no andamento das investigações, também foi alvo da operação de hoje.

Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pela prática dos crimes de contrabando, lavagem de dinheiro, usurpação de matéria-prima da União e organização criminosa

