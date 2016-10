Paraupebas – Operação investiga pagamento ilícito a vereadores de Parauapebas, no Pará

Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (20) pelo Ministério Público do Pará (MPPA) investiga denúncias de corrupção na câmara de vereadores do município de Parauapebas, no sudeste do estado. A operação investiga indícios de que vereadores do município recebiam pagamentos mensais de empresários.

A equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPPA cumpre mandados de busca e apreensão durante a manhã desta quinta em seis endereços, entre eles, a Prefeitura de Parauapebas. Dois empresários do município tiveram a prisão decretada por participação no esquema e um deles foi preso no início da manhã.

O empresário preso é proprietário de uma construtora que presta serviços à prefeitura municipal e é suspeito de comandar um esquema de pagamento de propina na câmara de vereadores para garantir apoio aos contratos firmados com a gestão municipal. O sobrinho do empresário é apontado como o responsável por fazer os pagamentos ilegais e é alvo do outro mandado de prisão da operação.

Um dos locais de busca e apreensão da operação é a casa do vereador do Charles Borges (PROS), que será levado à sede do MPPA na cidade para prestar esclarecimentos. A Justiça determinou também o afastamento do vereador Maridé Gomes (PSC), por suspeita de participação no esquema.

Por G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...