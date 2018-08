Operação investiga tráfico de drogas em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Polícia Federal cumpre mandado de prisão e três de busca e apreensão (Foto: PRF/Divulgação) – A Polícia Federal no Pará cumpriu um mandado de prisão e três de busca e apreensão de documentos em Santarém, oeste paraense, na manhã desta terça-feira (14), dentro da ‘Operação Tandem’. O objetivo da ação é colher provas de envolvidos no tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade.

