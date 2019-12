Operação ‘Jano’ faz revista de forma simultânea em celas de todas as unidades prisionais do Pará

Operação ‘Jano’ realiza revista em celas de todo o Pará de forma simultânea — Foto: Seap

Operação foi deflagrada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e contou com a atuação de mais de mil agentes de diversas instituições.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) deflagrou nesta sexta-feira (20) a operação ‘Jano’ que realizou o procedimento de revista simultaneamente em todas as unidades prisionais do Pará. Mais de mil agentes de diversas instituições atuaram na ação.

De acordo com a Seap, o objetivo da operação é evitar fugas no período das festas de fim de ano. De janeiro até a primeira quinzena de dezembro de 2019, foram realizadas 453 revistas nos complexos penitenciários do estado.

No Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I) as revistas iniciaram na última segunda-feira (16). Durante 4 dias de ação foram apreendidas 100 armas brancas, 76 celulares, 68 chips, 71 pacotes de fumo, 29 baterias de celular, além de 8 toneladas de lixo.

O Centro de Recuperação Penitenciária III (CRPP III), localizado no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, também foi revistado. Durante a ação, os 998 internos do regime fechado foram retirados das celas e encaminhados para outra área do Centro. Itens como embalagens descartáveis, linhas e sacos plásticos foram retirados das celas para impedir que o material fosse utilizado na confecção de objetos como armas brancas ou na camuflagem de buracos com possíveis fugas.

Toda a ação foi acompanhada, em tempo real, de uma sala instalada no prédio da Seap, em Belém. Segundo a Seap, a medida faz parte do novo modelo de gestão aplicado em cárcere, que prevê a realização de procedimentos de segurança com emprego da disciplina, higienização e implementação de novos procedimentos, em um período de 90 dias.

