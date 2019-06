Operação ‘Lost’ apreende armas, munições e drogas, e prende suspeitos de tráfico e associação criminosa

Operação Lost cumpriu mandados nas zonas urbana e rural de Rurópolis — Foto: Polícia Militar/Divulgação

A operação foi deflagrada em Rurópolis, com a finalidade de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão.

Um ação integrada das polícias Militar e Civil denominada Operação “Lost”, foi deflagrada nesta terça-feira (25), em Rurópolis, região Sudoeste do Pará, resultando na apreensão de armas de fogo, munições e drogas, e na prisão de suspeitos de tráfico e associação criminosa.

De acordo com o capitão PM Manoel Vieira, a operação foi deflagrada por volta das 06h, com a finalidade de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão de armas ilegais, munições e drogas referentes aos crimes de tráfico de entorpecentes, porte/posse ilegal de arma de fogo, ameaças e associação criminosa, relatados por meio de denúncias anônimas.

Os suspeitos, de acordo com as denúncias, estariam comercializando drogas em alguns bairros do município de Rurópolis, localizados nas zonas urbana e rural. As vítimas seriam pessoas de faixa etária variada, inclusive adolescentes.

Foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa, Rosivan Rodrigues dos Santos, Adriana Silva dos Santos e William Costa da Silva.

Na residência de Rosivan, localizada no quilômetro 35 da BR-230 (Transamazônica), foram apreendidos 09 cartuchos calibre 12, 02 cartuchos calibre 20, 16 munições calibre 38, 05 munições calibre 36, 02 munições calibre 32, uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 32 e um revólver calibre 38.

Já na residência de Adriana Silva dos Santos e Willian Costa da Silva, localizada na entrada vicinal da Perdida, foram apreendidas 265 gramas de maconha, uma balança de precisão, além de aparelhos celulares e eletrodomésticos, que podem ser objetos de crime.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para procedimento de flagrante e estão à disposição da Justiça.

A operação contou com a presença do superintendente regional de Polícia Civil do Tapajós, delegado Vicente Ferreira Gomes, delegado da PC de Rurópolis Ariosnaldo da Silva Vidal, policiais civis de Rurópolis, Placas e Trairão, e policiais militares da 17ª CIPM, sob o comando do capitão Manoel Vieira de Sousa.

Por G1 Santarém — PA

