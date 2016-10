“Operação Mapear” prende garimpeiro acusado de aliciar menor para prostituição em garimpo

Assista o vídeo com entrevista com o delegado:

Segundo a polícia, ele foi preso em companhia de uma adolescente, 14 anos, natural de Manaus. Em depoimento à conselheiras tutelares, a adolescente disse que foi contratada pelo acusado para se prostituir no garimpo do Cuiú-Cuiú, com a promessa de que ganharia ouro e dinheiro.

Uma operação desencadeado na noite de sexta-feira(28), prendeu um homem identificado como Antônio Alves da Silva, Piauiense, viúvo, 58 anos, morador da avenida Penetração, bairro Amazônino Mendes, Manaus. O garimpeiro foi preso por volta de 23h50 na hospedaria Fé em Deus, situada na Avenida Cuiabá, ao lado do Terminal Rodoviário de Santarém, no bairro da Esperança.

