Operação ‘Matapi’ cumpre mais de 100 mandados de prisão em 70 municípios do Pará

A previsão é que a operação seja realizada até o final da tarde.Além dos mandados, a operação também busca efetuar prisões em flagrante. Os presos serão conduzidos para as sedes das delegacias e seccionais na capital e interior do estado.

Ação realizada nesta quarta-feira (17) tem o objetivo de combater crimes contra o patrimônio, como roubos, furtos e latrocínio. Cinquenta e sete pessoas foram presas no início da manhã desta quarta-feira (17) em cumprimento a mandados judiciais na operação “Matapi” da Polícia Civil, para combater crimes contra o patrimônio como roubos, furtos e latrocínios no Pará. No total, foram expedidos mais de 100 mandados de prisão preventiva para mais de 70 municípios.

